Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı

POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olayın nasıl meydana geldiği, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam