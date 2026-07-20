CANLI YAYIN
Geri

Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Kocatepe Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Kocatepe Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde hareketsiz halde yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pazar alanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Pazar alanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

VATANDAŞLAR HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme başlattı.

Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı-3

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından erkek cesedi, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı-4

POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olayın nasıl meydana geldiği, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı-6 Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı-7 Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı-8

İstanbul Karaburun sahilinde patlayıcı yüklü İHA alarmı: Kontrollü şekilde imha edildi
SONRAKİ HABER

Karaburun'da patlayıcı bulunan İHA imha edildi
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler