Bayrampaşa'daki kapalı pazar yerinde erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Kocatepe Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Kocatepe Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde hareketsiz halde yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VATANDAŞLAR HAREKETSİZ HALDE BULDU
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme başlattı.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından erkek cesedi, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Olayın nasıl meydana geldiği, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.