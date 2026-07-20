Sokak toplayıcıları yeni depozito sisteminden memnun: "Mağduriyet değil, gelir kapısı oldu"

'"SİSTEM BİZİ MAĞDUR ETTİ" YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Yaklaşık 26 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ancak şu an uygulamaya giren depozito sistemi bizim için çok avantajlı ve çok faydalı oldu. Eskiden elimde gördüğünüz bu şişe çöptü, kimse dönüp bakmıyordu. Şimdi ise tanesini 1 liradan satıyoruz. Günlük ortalama 500 şişe topluyorum. Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.