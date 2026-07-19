Şişli'de AVM'ye şarjörle giren üniversiteli tutuklandı
İstanbul Şişli'de bir AVM'ye çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A., güvenlik görevlilerinin X-ray kontrolündeki dikkati sayesinde fark edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Beyza A. ile sevgilisi Erol G. tutuklanırken, bağlantılı 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi.
Olay, 6 Temmuz'da Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çantasında şarjör ve mermiler bulunan üniversite öğrencisi Beyza A., bir alışveriş merkezine girmek istedi.
Güvenlik görevlileri, X-ray kontrolü sırasında çantadaki şarjör ve mermileri fark etti. Ruhsat sorulması üzerine Beyza A., AVM'ye girmeden bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
ETİLER'DE EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini Beyza A. olarak belirledi.
Şüpheli, Beşiktaş Etiler'deki bir eğlence mekanında yakalanırken, çantasında yapılan aramada şarjör ile birlikte 25 mermi ele geçirildi.
"SEVGİLİME GÖTÜRÜYORDUM" SAVUNMASI
Emniyette ifade veren Beyza A., sevgilisi Erol G.'nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada şarjör ve mermileri bulduğunu öne sürdü.
İfadesinde, Erol G.'nin bu malzemeleri kendisine getirmesini istediğini, AVM'de buluşarak teslim etmek üzere yola çıktığını, ancak X-ray kontrolünde fark edilince korkup olay yerinden ayrıldığını söyledi. İfadenin ardından polis ekipleri Erol G.'yi de gözaltına aldı.
7 ADRESE OPERASYON: 606 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Erol G. ile bağlantılı 7 farklı adreste arama gerçekleştirdi. Aramalarda Sarıyer'deki iş yerinde 564 fişek, babasına ait evde ise 17 fişek ele geçirildi. Beyza A.'nın çantasında bulunan 25 fişek ile birlikte toplam 606 mermiye el konuldu. Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza A. ile Erol G., "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erol G.'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Beyza A.'nın AVM girişindeki X-ray kontrol noktasına geldiği, çantasını cihaza bıraktığı ve güvenlik görevlileriyle kısa süre görüştükten sonra alışveriş merkezinden ayrıldığı anlar yer aldı.