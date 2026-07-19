Şişli'de AVM'ye şarjörle giren üniversiteli tutuklandı

Güvenlik görevlileri, X-ray kontrolü sırasında çantadaki şarjör ve mermileri fark etti. Ruhsat sorulması üzerine Beyza A., AVM'ye girmeden bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 6 Temmuz'da Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çantasında şarjör ve mermiler bulunan üniversite öğrencisi Beyza A., bir alışveriş merkezine girmek istedi.

24 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A., güvenlik görevlilerinin X-ray kontrolü sırasında durumu fark etmesi üzerine panikle olay yerinden kaçtı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ETİLER'DE EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini Beyza A. olarak belirledi.

Şüpheli, Beşiktaş Etiler'deki bir eğlence mekanında yakalanırken, çantasında yapılan aramada şarjör ile birlikte 25 mermi ele geçirildi.



"SEVGİLİME GÖTÜRÜYORDUM" SAVUNMASI

Emniyette ifade veren Beyza A., sevgilisi Erol G.'nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada şarjör ve mermileri bulduğunu öne sürdü.

İfadesinde, Erol G.'nin bu malzemeleri kendisine getirmesini istediğini, AVM'de buluşarak teslim etmek üzere yola çıktığını, ancak X-ray kontrolünde fark edilince korkup olay yerinden ayrıldığını söyledi. İfadenin ardından polis ekipleri Erol G.'yi de gözaltına aldı.