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Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı

İstanbul Avcılar'da CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekiplerinin arıza giderme çalışması sırasında iş makinesinin ana su hattına zarar vermesi sonucu tonlarca su boşa aktı. Olay nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde en az 6 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

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Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde meydana geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekipleri, bölgedeki bir arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında kullanılan iş makinesi ana su hattına zarar verdi. Patlayan borudan metrelerce yükselen tazyikli su caddeyi ve çevredeki iş yerlerini su altında bıraktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde altyapı çalışması yürüten CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekipleri, ana su hattına zarar verdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)İstanbul'un Avcılar ilçesinde altyapı çalışması yürüten CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekipleri, ana su hattına zarar verdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Patlamanın ardından ekiplerin hattı kontrol altına alma girişimleri sonuç vermedi. Su akışı ancak ana vananın kapatılmasıyla durdurulabildi. Bu süreçte tonlarca su boşa aktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı-3

4 MAHALLEDE EN AZ 6 SAATLİK KESİNTİ

Şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde su kesintisi yaşandı. İSKİ, onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceğini ve bu süre boyunca söz konusu mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.

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Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı-5 Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı-6 Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı-7
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