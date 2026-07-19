Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı
İstanbul Avcılar'da CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekiplerinin arıza giderme çalışması sırasında iş makinesinin ana su hattına zarar vermesi sonucu tonlarca su boşa aktı. Olay nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde en az 6 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde meydana geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekipleri, bölgedeki bir arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında kullanılan iş makinesi ana su hattına zarar verdi. Patlayan borudan metrelerce yükselen tazyikli su caddeyi ve çevredeki iş yerlerini su altında bıraktı.
TONLARCA SU BOŞA AKTI
Patlamanın ardından ekiplerin hattı kontrol altına alma girişimleri sonuç vermedi. Su akışı ancak ana vananın kapatılmasıyla durdurulabildi. Bu süreçte tonlarca su boşa aktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
4 MAHALLEDE EN AZ 6 SAATLİK KESİNTİ
Şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde su kesintisi yaşandı. İSKİ, onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceğini ve bu süre boyunca söz konusu mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.