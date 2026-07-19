Avcılar'da İSKİ ekiplerinin çalışmasında ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde meydana geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekipleri, bölgedeki bir arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında kullanılan iş makinesi ana su hattına zarar verdi. Patlayan borudan metrelerce yükselen tazyikli su caddeyi ve çevredeki iş yerlerini su altında bıraktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde altyapı çalışması yürüten CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekipleri, ana su hattına zarar verdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) TONLARCA SU BOŞA AKTI Patlamanın ardından ekiplerin hattı kontrol altına alma girişimleri sonuç vermedi. Su akışı ancak ana vananın kapatılmasıyla durdurulabildi. Bu süreçte tonlarca su boşa aktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.