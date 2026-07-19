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Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?

Bir zamanlar gözü güneşten koruyan camdı. Şimdi yüzün imzası, gücün işareti, kameranın filtresi ve modern hayatın en görünür aksesuarı.

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Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?

Bir liderin zirvede taktığı güneş gözlüğü günlerce konuşuluyor. Bir teknik direktörün saha kenarındaki çerçevesi, maçtan daha çok sosyal medyada dolaşıyor. Çünkü güneş gözlüğü artık yalnızca yazın takılan bir aksesuar değil; insanın kendini dünyaya nasıl sunduğunun kısa yolu. Gözlük, gözü korumak için doğdu; yüzleri anlatmak için büyüdü. Bir bakışı saklıyor, yorgunluğu örtüyor, mesafe koyuyor; ama aynı anda sahibinin stilini, öz güvenini ve karakterini ele veriyor. Koyu camlı büyük bir çerçeve "ulaşılmazlık" hissi yaratırken, ince metal bir model daha sakin ve entelektüel bir mesaj verebiliyor. Bu yüzden gözlük, kıyafetin tamamlayıcısı olmaktan çıktı; çoğu zaman kıyafetin önüne geçti.

Koyu renk camlar, UV koruması yoksa gözleri zararlı ışınlardan korumaz. Güneş gözlüğü seçerken mutlaka UV400 ibaresini kontrol edin. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Koyu renk camlar, UV koruması yoksa gözleri zararlı ışınlardan korumaz. Güneş gözlüğü seçerken mutlaka UV400 ibaresini kontrol edin. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ULAŞILMAZLIK ZIRHINA DÖNMÜŞTÜ

Tarihte ilk göz koruyucular, karın parlak yansımasına karşı kullanılan dar yarıklı kemik ve ahşap maskelerdi. 1930'larda pilotlar için geliştirilen damla form, zamanla erkek stilinin en kalıcı simgelerinden biri oldu. 1950'lerde Hollywood yıldızları gözlüğü bir "ulaşılmazlık zırhına" dönüştürdü. 1980'lerde büyük çerçeveler güç ve statüyle özdeşleşti. 2000'lerde logo yarışı başladı. Bugün ise telefon kamerası, gözlüğü adeta yüzün filtrelerinden birine çevirdi.

Yeni çağda gözlük üç iş yapıyor: Koruyor, saklıyor, anlatıyor. Güneşin sert ışığını kesiyor; yorgunluğu, bakışı ve ruh hâlini gizliyor.Yeni çağda gözlük üç iş yapıyor: Koruyor, saklıyor, anlatıyor. Güneşin sert ışığını kesiyor; yorgunluğu, bakışı ve ruh hâlini gizliyor.

ERKEK/KADIN: AYNI CAM, FARKLI MESAJ

Erkeklerde gözlük çoğu zaman kontrol, mesafe ve güç hissi yaratıyor. Pilot, kare ve koyu camlı modeller bu yüzden güçlü bir dil taşıyor.
Kadınlarda ise gözlük, görünümü saniyeler içinde dönüştüren; yüzü yeniden çerçeveleyen bir stil hamlesi olabiliyor. Ama yeni trend iki dünyayı birbirine yaklaştırıyor: Uniseks çerçeveler, büyük formlar, renkli camlar ve retro çizgiler artık herkesin ortak alanı.
Çünkü gözlükte yeni kural cinsiyet değil; yüz, tavır ve kullanım biçimi.

Koyu cam, tek başına koruma demek değil. Gözlükte asıl aranması gereken özellik UV koruması.Koyu cam, tek başına koruma demek değil. Gözlükte asıl aranması gereken özellik UV koruması.

GÖZLÜĞÜN 3 GÖREVİ

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-4 KORUR: UV ışınlarına ve yoğun parlaklığa karşı göz sağlığını destekler.
Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-5 SAKLAR: Yorgunluğu, bakışı, ruh hâlini; bazen de mesafeyi gizler.
Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-6 ANLATIR: Stil, özgüven, statü ve karakter hakkında ilk sinyali verir.

Doğru seçilmiş bir güneş gözlüğü, hem konforu artırır hem de uzun vadede göz sağlığını destekler.Doğru seçilmiş bir güneş gözlüğü, hem konforu artırır hem de uzun vadede göz sağlığını destekler.

BİLGİ NOTU

Güneş gözlüğünde koyu cam değil, UV400 koruması aranmalı. UV filtresi olmayan koyu cam, göz bebeğini büyütebildiği için zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına neden olabilir.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ DAHA HASSAS

Çocukların gözleri UV ışınlarına karşı yetişkinlere göre daha duyarlıdır. Güneşli günlerde kaliteli güneş gözlüğü kullanmaları önemlidir.

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-6

PİLOTL AR NEDEN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIR?

Pilotlar, yüksek irtifada artan güneş ışığı ve yansımaların görüşü etkilemesini önlemek için özel filtrelere sahip güneş gözlükleri kullanır. Amaç sadece konfor değil, güvenli bir görüş sağlamaktır.

KIRMIZI BALON: Gözlük artık gözü değil imajı koruyor

2035'E BAKIŞ: Güneş gözlüğü yakında yalnızca cam ve çerçeve olmayacak. Görüntü kaydı, canlı çeviri, navigasyon, sağlık takibi ve artırılmış gerçeklik özellikleri gözlüğe taşınacak. Ama teknoloji büyüse de karar değişmeyecek: "Akıllı olabilir; ama bana yakışıyor mu?"

KAMERA ETKİSİ: Bugün gözlük seçimi vitrinden çok telefon ekranında yapılıyor. Çünkü doğru çerçeve, yüzü saniyeler içinde daha sert, daha gizemli, daha genç ya da daha iddialı gösterebiliyor.

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-7

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

İlk güneş gözlüğü benzeri koruyucular, karın parlak yansımasına karşı kullanılan dar yarıklı kemik ve ahşap maskelerdi. Amaç şıklık değil, kar körlüğünü önlemekti.

TARİHTE KIRILMA NOKTALARI

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-8 İlk koruyucu gözlükler, karın beyaz zemindeki sert yansımasına karşı kullanıldı.
Stil değil, hayatta kalma meselesiydi.

Gelecekte güneş gözlüğü daha da değişecek. Canlı çeviri yapan, yol tarif eden, görüntü kaydeden, mesaj gösteren akıllı gözlükler günlük hayata daha çok girecek.Gelecekte güneş gözlüğü daha da değişecek. Canlı çeviri yapan, yol tarif eden, görüntü kaydeden, mesaj gösteren akıllı gözlükler günlük hayata daha çok girecek.

PİLOTLARIN ÇERÇEVESİ

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-8 1930'larda uçuş sırasında parlaklığı azaltmak için geliştirilen damla form, yıllar içinde "karizma"nın sembolüne dönüştü.

HOLLYWOOD ZIRHI

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-9 1950'lerde yıldızlar gözlüğü yalnızca güneşten değil, meraklı bakışlardan korunmak için de taktı. Gözlük, mesafe koymanın şık yolu oldu.

KAMERA ÇAĞI

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-10 Bugün gözlük, telefon kamerasında yüzü yeniden tasarlayan bir çerçeve. İnsanlar gözlüğü güneş için değil, görüntü için de seçiyor.

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-9

TT AKIL NOTU

Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-10 "Yüzünüze uyan gözlük, modaya uyan gözlükten daha değerlidir."
Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-11 Trend geçer. Yüz oranı, gün boyu rahat kullanım ve göz sağlığı kalır.

ŞEHİR EFSANESİ: "Pahalı gözlük mutlaka daha iyi korur"

İŞİN ASLI: Fiyat, tasarım ve marka değeri taşıyabilir. Göz sağlığı için temel kriter ise UV koruması, güvenilir üretim standardı ve kullanım rahatlığıdır. Koyu cam değil, doğru filtre önemlidir.

SON VURUŞ

Gözlük, yüzün en küçük aksesuarı; dünyaya verdiğiniz en büyük mesaj olabilir.

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Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-13 Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-14 Gözlük değil kimlik takıyoruz: Güneş gözlüğü nasıl kimlik ve güç simgesine dönüştü?-15

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