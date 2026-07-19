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Şanlıurfa'da AK Parti belediye meclis üyesinin evine silahlı saldırı! Evdeki 9 kişi ölümden döndü: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim İdikurt'un evine sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi yara almadan kurtulurken, jandarmanın güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yürüttüğü çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da AK Parti belediye meclis üyesinin evine silahlı saldırı! Evdeki 9 kişi ölümden döndü: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'nde, AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi İbrahim İdikurt'un evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi şans eseri yaralanmadı.

SABAHA KARŞI SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre saldırganlar, sabaha karşı raylı bahçe kapısını araladıktan sonra eve doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çok sayıda mermi evin farklı noktalarına isabet etti.

Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

7 ÇOCUK BÜYÜK KORKU YAŞADI

Silah sesleri üzerine evde bulunan 7 çocuk ile 2 yetişkin büyük panik yaşadı. Bahçedeki traktör römorkunda uyuyan çocuklar silah sesleriyle uyanırken, İbrahim İdikurt ile eşi bahçeye koşarak çocuklarını korumaya çalıştı.

JANDARMA GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evde inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen Mehmet Nuri G., Muzaffer G. ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silahlı saldırının nedeni araştırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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