Şanlıurfa'da AK Parti belediye meclis üyesinin evine silahlı saldırı! Evdeki 9 kişi ölümden döndü: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'nde, AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi İbrahim İdikurt'un evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi şans eseri yaralanmadı.

SABAHA KARŞI SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre saldırganlar, sabaha karşı raylı bahçe kapısını araladıktan sonra eve doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çok sayıda mermi evin farklı noktalarına isabet etti.