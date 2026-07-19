Hakkari'de kaybolan dağcı Yüksel Işık'tan acı haber! Cilo Sat Dağı'nda 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yapan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık, kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü bulundu. Işık'ın cansız bedenine, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında ulaşıldı.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi ve Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye tek başına ilerlemeyi sürdürdü.

Ekipler tarafından sarp kayalıklardan indirilen Işık'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

5 GÜN BOYUNCA ZAMANLA YARIŞTILAR

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına ayrıca Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcılar da katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler 5 gün boyunca aralıksız çalışma yürüttü.