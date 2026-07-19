Hakkari'de kaybolan dağcı Yüksel Işık'tan acı haber! Cilo Sat Dağı'nda 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
Bursa'dan Hakkari'ye giderek Cilo Sat Dağı'na tırmanan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'tan 13 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. AFAD, UMKE, JAK ve profesyonel dağcıların katılımıyla yürütülen arama çalışmalarının 5'inci gününde Işık'ın cansız bedenine, zirveden iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında ulaşıldı.
Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yapan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık, kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü bulundu. Işık'ın cansız bedenine, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında ulaşıldı.Cilo Dağı'nda 5 gündür aranıyordu: Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu
ZİRVEYE TEK BAŞINA DEVAM ETTİ
Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi ve Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye tek başına ilerlemeyi sürdürdü.
Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.
5 GÜN BOYUNCA ZAMANLA YARIŞTILAR
İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarına ayrıca Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcılar da katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler 5 gün boyunca aralıksız çalışma yürüttü.
CANSIZ BEDENİ ZİRVENİN ALTINDA BULUNDU
Arama çalışmalarının beşinci gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında ulaşıldı.
Ekipler tarafından bulunduğu noktadan çıkarılan Işık'ın cenazesinin, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.
BÖLGEDE SPORTİF FAALİYETLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Arama çalışmaları sırasında güvenlik gerekçesiyle bölgede dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetler geçici olarak yasaklandı.