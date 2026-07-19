İstanbul Çatalca'da yangın: Alevler ağaçlık alana sıçradı

Yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

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