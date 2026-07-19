İstanbul Çatalca'da yangın: Alevler ağaçlık alana sıçradı
Çatalca'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.Çatalca'da orman sınırında yangın: Ekipler seferber oldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam