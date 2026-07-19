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İstanbul Çatalca'da yangın: Alevler ağaçlık alana sıçradı

Çatalca'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Çatalca'da yangın: Alevler ağaçlık alana sıçradı

Yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

Video Oynatma İkonu Çatalca'da orman sınırında yangın: Ekipler seferber oldu

İstanbul Çatalca'da yangın: Alevler ağaçlık alana sıçradı-2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

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