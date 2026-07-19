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"İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber

Antalya'da 10 Temmuz'da "İçine şeytan girdi" diyerek iki ablasına saldıran Muhammed Doğan'ın boğazını sıkarak ağır yaraladığı 22 yaşındaki Kübra Doğan, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası tutuklanan Muhammed Doğan'ın soruşturması sürüyor.

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"İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber

Antalya'da 10 Temmuz'da yaşanan aile içi dehşette ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Doğan, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kübra Doğan, kardeşi Muhammed Doğan'ın "İçine şeytan girdi" diyerek boğazını sıkması sonucu ağır yaralanmıştı.

Antalya'da 10 Temmuz'da yaşanan aile içi dehşette ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Doğan, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) Antalya'da 10 Temmuz'da yaşanan aile içi dehşette ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Doğan, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

"İÇİNE ŞEYTAN GİRDİ" DİYEREK SALDIRDI

Olay, 10 Temmuz'da Muratpaşa ilçesi Santral Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Doğan, "İçine şeytan girdi" diyerek önce ablası Kübra Doğan'a saldırdı. Kübra Doğan, kardeşinin elinden kurtularak ablası Meryem Doğan'a mesaj gönderip yardım istedi.

Ancak Muhammed Doğan, yakaladığı Kübra Doğan'ın boğazını sıkarak hareketsiz hale getirdi.

DİĞER ABLASINA DA SALDIRDI

Mesajı alan Meryem Doğan eve geldiğinde kardeşini hareketsiz halde buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırarak boğmaya çalıştı. Daha sonra balkona çıkan şüpheliyi sakinleştirmeye çalışan ablasına yumruk attı ve yeniden boğazını sıktı. Açık olan kapıdan içeri giren polis ekipleri Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

"ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM"

Emniyette ifade veren Muhammed Doğan,

"Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım."

ifadelerini kullandı.

"İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber-1

Muhammed Doğan ayrıca, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarını öldüreceğini söyledi. Şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

9 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Saldırının ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde entübe edilerek yoğun bakıma alınan Kübra Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Kübra Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

"İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber-2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kübra Doğan'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte soruşturmada yeni hukuki sürecin işlemesi beklenirken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

Antalyada aile içi dehşet! İçlerine şeytan girdi diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandıAntalyada aile içi dehşet! İçlerine şeytan girdi diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı

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"İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber-4 "İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber-5 "İçine şeytan girdi" diyerek saldırmıştı: Kardeşinin boğduğu Kübra Doğan'dan 9 gün sonra acı haber-6
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Dilek Demir
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