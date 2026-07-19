Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri taşıyan servis ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 17 öğrenci ile serviste bulunan 2 yetişkin yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri evlerine götüren öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 öğrenci ve 2 yetişkin yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 19 kişi yaralandı
KAZA HAVALİMANI YOLUNDA MEYDANA GELDİ
Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ağaçgeçit Mahallesi Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 34 BNC 160 plakalı öğrenci servisi, V.S. idaresindeki 07 BOF 189 plakalı otomobille çarpıştı.
17 ÖĞRENCİ VE 2 YETİŞKİN YARALANDI
Kazada, rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri taşıyan serviste bulunan 17 öğrenci ile 2 yetişkin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.