Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam