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Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri taşıyan servis ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 17 öğrenci ile serviste bulunan 2 yetişkin yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri evlerine götüren öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 öğrenci ve 2 yetişkin yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

KAZA HAVALİMANI YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ağaçgeçit Mahallesi Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 34 BNC 160 plakalı öğrenci servisi, V.S. idaresindeki 07 BOF 189 plakalı otomobille çarpıştı.

Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı-3

17 ÖĞRENCİ VE 2 YETİŞKİN YARALANDI

Kazada, rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri taşıyan serviste bulunan 17 öğrenci ile 2 yetişkin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı-4

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı-6 Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı-7 Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 kişi yaralandı-8
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