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Çatalca'da alevlere geçit yok: Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

İstanbul Çatalca'da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Çatalca'da alevlere geçit yok: Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Çatalca'da, otluk alanda çıkıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İzzettin Mahallesi İzzetbaba Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık alana sirayet etti.

Video Oynatma İkonu Çatalca'da orman sınırında yangın: Ekipler seferber oldu

Çatalca'da alevlere geçit yok: Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü-2

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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