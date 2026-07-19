Çatalca'da alevlere geçit yok: Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Çatalca'da, otluk alanda çıkıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İzzettin Mahallesi İzzetbaba Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık alana sirayet etti.

Çatalca'da orman sınırında yangın: Ekipler seferber oldu