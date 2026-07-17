Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 23 yaşındaki bir genç yaklaşık 10 gün önce tıraş olmak için bir berbere gitti. Burada berber Erhan Zengin tarafından tıraş edilen genç, yeni saç modelini beğenmedi.

İddiaya göre, bu durumu takıntı haline getiren genç, olaydan bir gün önce berber dükkanının tam karşısında bulunan bir restorana gitti. Burada kendisine bir şeyler sipariş eden genç, saatlerce dışarıyı izleyerek berber Erhan Zengin'i takibe aldı. Ertesi gün dükkana gelen genç, cebinden çıkardığı bıçakla berber Zengin'e saldırdı.