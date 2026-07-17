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Şırnak'taki arama çalışmalarından acı haber! Erkan Sak'ın cesedini dron tespit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Erkan Sak'ın cansız bedeni, olay yerine 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Şırnak'taki arama çalışmalarından acı haber! Erkan Sak'ın cesedini dron tespit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak'ın cesedi bulundu.

Arama çalışmaları sona erdi. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)Arama çalışmaları sona erdi. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

9 TEMMUZ'DA KAYBOLDU

Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düştükten bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Erkan SakErkan Sak

CESEDİ DRON TESPİT ETTİ

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Sak'ın düştüğü yerden yaklaşık 300 metre ileride su üstünde bulunan cesedi dronla tespit etti. Bulunduğu yerden çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

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Şırnak'taki arama çalışmalarından acı haber! Erkan Sak'ın cesedini dron tespit etti-2 Şırnak'taki arama çalışmalarından acı haber! Erkan Sak'ın cesedini dron tespit etti-3 Şırnak'taki arama çalışmalarından acı haber! Erkan Sak'ın cesedini dron tespit etti-4
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