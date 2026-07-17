Şırnak'taki arama çalışmalarından acı haber! Erkan Sak'ın cesedini dron tespit etti
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Erkan Sak'ın cansız bedeni, olay yerine 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
Giriş Tarihi:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak'ın cesedi bulundu.
9 TEMMUZ'DA KAYBOLDU
Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düştükten bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.
CESEDİ DRON TESPİT ETTİ
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Sak'ın düştüğü yerden yaklaşık 300 metre ileride su üstünde bulunan cesedi dronla tespit etti. Bulunduğu yerden çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam