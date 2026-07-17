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Beylikdüzü’nde iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü E-5 yan yolda aynı yönde ilerleyen İETT’ye bağlı iki özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile bir yolcu hafif yaralanırken, Avcılar istikametinde trafik bir süre durdu.

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Beylikdüzü’nde iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkisinde, Avcılar yönündeki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HO 1416 plakalı belediye otobüsü, aynı yönde seyreden 34 HO 1492 plakalı otobüsün aniden durması üzerine araca arkadan çarptı.

ANİ FREN KAZAYI GETİRDİ

Çarpışmada arkadaki otobüsün şoförü ile araçta bulunan bir yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yan yolda ulaşım bir süre sağlanamazken, yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

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Beylikdüzü’nde iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı-2 Beylikdüzü’nde iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı-3 Beylikdüzü’nde iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 kişi yaralandı-4

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