Safer Ayı başladı: Diyanet'ten uğursuzluk açıklaması

Toplumda zaman zaman uğursuz ay olarak anılan Safer hakkında Diyanet, bu inanışın İslam'da hiçbir dayanağının bulunmadığını vurguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bu aya özel kılınması gereken bir ibadet ya da okunması zorunlu bir dua da yer almıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Safer ayının uğursuz olduğuna dair inanışların İslam'da yeri bulunmadığını belirtiyor. (Takvim foto arşiv)

SAFER AYI HİCRİ TAKVİMİN İKİNCİ AYIDIR

Safer, hicri (kameri) takvimde Muharrem ayının ardından gelen ikinci aydır. Müslümanlar için dini takvimin önemli aylarından biri olan Safer, diğer aylar gibi normal ibadet hayatının sürdürüldüğü bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre bu yıl Safer ayı 15 Temmuz Çarşamba günü başlamıştır.

Safer ayı, hicri takvimin Muharrem'den sonraki ikinci ayı olarak kabul ediliyor. (Takvim foto arşiv)

DİYANET: SAFER AYI UĞURSUZ DEĞİLDİR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Safer ayının uğursuz olduğu ve bu dönemde bela ile musibetlerin arttığı yönündeki inanışların İslam'ın öğretileriyle bağdaşmadığını belirtiyor. Kuruma göre bu düşünce, İslam öncesi Cahiliye döneminden kalma batıl bir inanıştır ve dinimizde yeri bulunmamaktadır.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) de bu anlayışı reddettiği ve Buharî'de yer alan rivayette, "Safer ayında uğursuzluk yoktur." buyurduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle Safer ayını diğer aylardan farklı ya da uğursuz kabul etmek doğru görülmemektedir.