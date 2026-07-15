Safer Ayı başladı: Diyanet'ten uğursuzluk açıklaması
Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre 15 Temmuz Çarşamba günü başladı. Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer'in ilk günüyle birlikte ayın ilk çarşambası da idrak edilmiş oldu.
Toplumda zaman zaman uğursuz ay olarak anılan Safer hakkında Diyanet, bu inanışın İslam'da hiçbir dayanağının bulunmadığını vurguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bu aya özel kılınması gereken bir ibadet ya da okunması zorunlu bir dua da yer almıyor.
SAFER AYI HİCRİ TAKVİMİN İKİNCİ AYIDIR
Safer, hicri (kameri) takvimde Muharrem ayının ardından gelen ikinci aydır. Müslümanlar için dini takvimin önemli aylarından biri olan Safer, diğer aylar gibi normal ibadet hayatının sürdürüldüğü bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre bu yıl Safer ayı 15 Temmuz Çarşamba günü başlamıştır.
DİYANET: SAFER AYI UĞURSUZ DEĞİLDİR
Diyanet İşleri Başkanlığı, Safer ayının uğursuz olduğu ve bu dönemde bela ile musibetlerin arttığı yönündeki inanışların İslam'ın öğretileriyle bağdaşmadığını belirtiyor. Kuruma göre bu düşünce, İslam öncesi Cahiliye döneminden kalma batıl bir inanıştır ve dinimizde yeri bulunmamaktadır.
Hz. Muhammed'in (s.a.s.) de bu anlayışı reddettiği ve Buharî'de yer alan rivayette, "Safer ayında uğursuzluk yoktur." buyurduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle Safer ayını diğer aylardan farklı ya da uğursuz kabul etmek doğru görülmemektedir.
SAFER AYINA ÖZEL İBADET VEYA DUA VAR MI?
Diyanet'in açıklamalarına göre Safer ayına özgü farz kılınmış ya da tavsiye edilmiş özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Aynı şekilde sadece bu aya ait olduğu belirtilen özel bir dua da dini kaynaklarda yer almamaktadır.
Bu ayda yapılması tavsiye edilen ibadetler, Hz. Peygamber'in günlük hayatında uyguladığı namaz, dua, zikir ve diğer ibadetlerden ibarettir. Müslümanlar ibadet hayatlarını yılın diğer dönemlerinde olduğu gibi Safer ayında da sürdürmeye devam eder.
SAFER AYINDA YAŞANAN ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLAR
İslam tarihinde Safer ayında gerçekleşen birçok önemli gelişme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
- Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir'in hicret yolculuğuna çıkması ve Sevr Mağarası'na sığınması (622)
- Ebvâ (Veddân) Gazvesi (623)
- Recî' ve Bi'rimaûne olayları (625)
- Hayber Seferi (628)
- Hz. Peygamber'in kızı Zeyneb'in vefatı (629)
- Resûlullah'ın vefatından önce geçirdiği ağır hastalık dönemi (632)
- Sıffîn Savaşı (657)
Safer ayı, İslam tarihi açısından önemli gelişmelere sahne olmuş olsa da Diyanet'e göre bu durum ayın uğurlu ya da uğursuz olduğu anlamına gelmemektedir. Dini açıdan Safer ayı, diğer hicri aylardan farklı bir hükme sahip değildir.