Gülistan Doku cinayetinde yazışma trafiği ortaya çıktı! Zeynel'den "Cehennemin kapıları açılacak" mesajı
Gülistan Doku dosyasına ilişkin yeni iddiaları kamuoyuyla paylaşan avukat Ali Çimen, bağımsız raporda daha önce gizlendiğini öne sürdüğü yazışmalarda şüpheli Zeynel Abarakov'un "Cehennemin kapıları açılacak" ifadelerinin yer aldığını belirtti.
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soruşturma dosyasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Çimen, şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonunun incelenme sürecinde yaşandığını öne sürdüğü gelişmeleri kronolojik sırayla kamuoyuyla paylaştı.
ŞÜPHELİNİN TELEFONUNA 58 GÜN SONRA EL KONULDU
Avukat Ali Çimen'in aktardığına göre, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna olaydan 58 gün sonra, 27 Şubat 2020'de el konuldu.
Çimen, Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Mart 2020 tarihinde hazırlanan ilk inceleme raporunun, avukatların tüm yazılı taleplerine rağmen uzun süre taraflara tebliğ edilmediğini, raporun ancak 17 Haziran 2020'de UYAP sistemine yüklendiğini ifade etti.
"RUSÇA YAZIŞMALAR TERCÜME EDİLMEDİ"
İlk raporun usulüne uygun hazırlanmadığını öne süren Çimen, şüphelinin "Mama" ve "Aiada" isimli kişilerle yaptığı Rusça yazışmaların tercüme edilmediğini belirtti.
Bu nedenle rapora itiraz edildiğini kaydeden Çimen, dosyanın ileri inceleme yapılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini aktardı.
Ancak Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2021 tarihinde yalnızca tek sayfadan oluşan yeni bir rapor hazırladığını belirten Çimen, bu raporda Rusça içeriklerin "kitaplardan ibaret olduğu" değerlendirmesi yapıldığını ve suç unsuruna rastlanmadığının bildirildiğini ifade etti.
UKB RAPORUYLA YENİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ
Çimen, avukatların hukuki girişimlerinin ardından şüphelinin cep telefonunun 2024 yılında Ulusal Kriminal Büro (UKB) tarafından yeniden incelendiğini açıkladı.
Paylaşımına göre UKB tarafından hazırlanan bağımsız raporda, daha önce raporlarda yer almadığı belirtilen bazı bulguların ortaya çıkarıldığı ve ilk incelemelerde "suç unsuru bulunmadığı" yönündeki değerlendirmelerin tartışmaya açıldığı öne sürüldü.
"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK"
Ali Çimen, bağımsız raporda şüpheli Zeynel Abarakov'un ilk inceleme raporunda tercüme edilmediğini belirttiği "Mama" isimli kişiyle yaptığı yazışmalarda, "Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak." ifadelerinin yer aldığının tespit edildiğini iddia etti.
Çimen ayrıca, şüpheliye ait cep telefonunun devlet güvencesi altında Adli Emanet'te muhafaza edildiği süreçte galeri ve Instagram hesabına erişilerek bazı verilerin silindiğinin bağımsız raporda değerlendirildiğini öne sürdü.