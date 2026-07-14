Zeynel Abarakov

UKB RAPORUYLA YENİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Çimen, avukatların hukuki girişimlerinin ardından şüphelinin cep telefonunun 2024 yılında Ulusal Kriminal Büro (UKB) tarafından yeniden incelendiğini açıkladı.

Paylaşımına göre UKB tarafından hazırlanan bağımsız raporda, daha önce raporlarda yer almadığı belirtilen bazı bulguların ortaya çıkarıldığı ve ilk incelemelerde "suç unsuru bulunmadığı" yönündeki değerlendirmelerin tartışmaya açıldığı öne sürüldü.

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Ali Çimen, bağımsız raporda şüpheli Zeynel Abarakov'un ilk inceleme raporunda tercüme edilmediğini belirttiği "Mama" isimli kişiyle yaptığı yazışmalarda, "Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak." ifadelerinin yer aldığının tespit edildiğini iddia etti.

Çimen ayrıca, şüpheliye ait cep telefonunun devlet güvencesi altında Adli Emanet'te muhafaza edildiği süreçte galeri ve Instagram hesabına erişilerek bazı verilerin silindiğinin bağımsız raporda değerlendirildiğini öne sürdü.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam