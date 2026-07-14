Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı
Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'nın öldürülmesine ilişkin davada dinlenen tanıklar, genç kadının sanık Fuat Yıldırım'ın tehditleri nedeniyle büyük korku yaşadığını ve şehirden ayrılarak yeni bir hayat kurmayı planladığını anlattı. Anne Zülfiye Tunç ise duruşmada kızının fotoğrafını göstererek adalet çağrısı yaptı.
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Ankara'da geçtiğimiz yıl iş yerinde tabancayla vurularak katledilen psikolog Nurselen Gülaçtı cinayeti davasında kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Tanıklar, genç kadının sanık Fuat Yıldırım'ın tehditleri nedeniyle korktuğunu ve Ankara'dan taşınmayı planladığını anlattı.
Tanık Ü.A., Nurselen'in "Kurtulmam için gitmem gerekiyor" dediğini söyledi. Tanık S.K. ise Gülaçtı'nın sanıkla ilişkisini bitirip İzmir'de yeni bir hayat kurmak istediğini belirtti.
Anne Zülfiye Tunç kızının fotoğrafını göstererek isyan etti. Mahkeme, Fuat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam