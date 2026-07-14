Ankara'da geçtiğimiz yıl iş yerinde tabancayla vurularak katledilen psikolog Nurselen Gülaçtı cinayeti davasında kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Tanıklar, genç kadının sanık Fuat Yıldırım'ın tehditleri nedeniyle korktuğunu ve Ankara'dan taşınmayı planladığını anlattı.

Savcılık makamı önceki celse Yıldırım'ın, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etmişti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Tanık Ü.A., Nurselen'in "Kurtulmam için gitmem gerekiyor" dediğini söyledi. Tanık S.K. ise Gülaçtı'nın sanıkla ilişkisini bitirip İzmir'de yeni bir hayat kurmak istediğini belirtti.