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Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'nın öldürülmesine ilişkin davada dinlenen tanıklar, genç kadının sanık Fuat Yıldırım'ın tehditleri nedeniyle büyük korku yaşadığını ve şehirden ayrılarak yeni bir hayat kurmayı planladığını anlattı. Anne Zülfiye Tunç ise duruşmada kızının fotoğrafını göstererek adalet çağrısı yaptı.

Kaynak Gazete
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Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

Ankara'da geçtiğimiz yıl iş yerinde tabancayla vurularak katledilen psikolog Nurselen Gülaçtı cinayeti davasında kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Tanıklar, genç kadının sanık Fuat Yıldırım'ın tehditleri nedeniyle korktuğunu ve Ankara'dan taşınmayı planladığını anlattı.

Savcılık makamı önceki celse Yıldırım'ın, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etmişti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Savcılık makamı önceki celse Yıldırım'ın, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etmişti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Tanık Ü.A., Nurselen'in "Kurtulmam için gitmem gerekiyor" dediğini söyledi. Tanık S.K. ise Gülaçtı'nın sanıkla ilişkisini bitirip İzmir'de yeni bir hayat kurmak istediğini belirtti.

Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı-3

Anne Zülfiye Tunç kızının fotoğrafını göstererek isyan etti. Mahkeme, Fuat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ankara’da saplantılı takip dehşeti: Nurselen Gülaçtı başından vurularak öldürüldüAnkara’da saplantılı takip dehşeti: Nurselen Gülaçtı başından vurularak öldürüldü
Ankara’da saplantılı takip dehşeti: Nurselen Gülaçtı başından vurularak öldürüldü

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Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı-5 Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı-6 Kaçış planı yarım kaldı: İş yerinde başından vurularak öldürülen Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı-7
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