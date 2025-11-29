Ankara’da saplantılı takip dehşeti: Nurselen Gülaçtı başından vurularak öldürüldü

Fuat Yıldırım’ın “sevgilisiydi” iddiasıyla katlettiği Nurselen Gülaçtı’nın ailesi, ilişki iddialarını reddetti. Kardeşi Onur Enes Gülaçtı, saldırganın saplantılı şekilde tehdit mesajları gönderdiğini ve ablasının başka bir şehre taşınarak kurtulmayı planladığını söyledi. Saldırganın daha önce uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Ankara'da yaşayan Fuat Yıldırım sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nurselen Gülaçtı'yı başından vurarak katletti. Kadının kardeşi Onur Enes Gülaçtı ablası ile saldırganın sevgili olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Onur Enes Gülaçtı, "Herhangi bir ilişkisi yoktu. Ablam, önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Saplantılısından kurtulması için böyle bir plan yapmıştık. Olaydan önce ablama mesajlar tehdit mesajları gönderdi.

Saldırgan daha önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine girmiş" dedi