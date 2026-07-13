Bodrum'da kanlı infaz: Mekan mekan aradı tuvalette vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI Olay, gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Bodrum'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.) 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Bilik'e arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırgan, olayın ardından ara sokaklara kaçarak kendisini bekleyen motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kurşunların hedefi olan Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Takvim Kaynak Tercihleri