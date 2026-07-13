Bodrum'da kanlı infaz: Mekan mekan aradı tuvalette vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammer Bilik, tuvaletten masasına döndüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden motosikletle kaçan saldırganın, saldırıdan önce sahildeki bazı işletmelere girerek Bilik'i aradığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI
Olay, gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Bilik'e arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırgan, olayın ardından ara sokaklara kaçarak kendisini bekleyen motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kurşunların hedefi olan Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma açıldı.
Öte yandan, saldırganın cinayeti işlemeden önce sahildeki diğer işletmelere girerek Muhammer Bilik'i aradığı öğrenildi.