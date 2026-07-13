CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çevre vurdumduymazlığı vatandaşı isyan ettirdi: Çöp yangını ve ağır koku mahalleliyi nefessiz bıraktı
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki arıtma tesisi ve çöp depolama alanı nedeniyle yıllardır çevre ve sağlık sorunları yaşadıklarını öne sürdü. Mahalle sakinleri, ağır koku, duman ve sivrisinek istilası nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek kalıcı çözüm istedi.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki arıtma tesisi ile çöp depolama alanı nedeniyle çevre ve sağlık sorunları yaşadıklarını öne sürdü.
Mahalle sakinleri, yaklaşık bir aydır sürdüğünü iddia ettikleri çöp yangını, ağır koku ve duman nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti.
"KOKU VE DUMANDAN NEFES ALAMIYORUZ"
Vatandaşlar, lağım kokusu, çöp yangınından yükselen duman ve sivrisinek yoğunluğu nedeniyle yaşamın çekilmez hale geldiğini belirterek sorunun yıllardır çözülemediğini savundu.
Mahalle sakinleri, oluşan çevre kirliliğinin hem sağlıklarını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.
"2026 YILINDA YAPILACAĞI SÖYLENDİ"
Yassıçalı Mahalle Muhtarı Emin Çabuk, arıtma tesisinin uzun yıllardır seçim dönemlerinde gündeme geldiğini ancak tamamlanmadığını öne sürerek şunları söyledi:
"Yaklaşık bir yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisini hatırlatıyoruz. Bize 2026 yılında yapılacağı söylendi. Ancak yıl bitmek üzere olmasına rağmen herhangi bir çalışma göremedik. Çöp depolama alanındaki yangın da yaklaşık bir aydır devam ediyor. İtfaiye zaman zaman müdahale ediyor ancak yeniden yanıyor. Mahallemiz için kalıcı çözüm bekliyoruz."
"30 YILDIR LAĞIM VE ÇÖP KOKUSU ÇEKİYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Meryem Dinler, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:
"Kokudan duramıyoruz. Çocuklarımız da biz de sürekli rahatsız oluyoruz. Sivrisinekten dışarı çıkamıyoruz. Hayvanlarımız dere kenarına inemiyor. Bu şartlarda yaşamak istemiyoruz. Kozan'ın bütün yükünü biz çekiyoruz."
"MAHALLEMİZİN ADI 'İLLETLİ KÖY'E ÇIKTI"
Mahalle sakini Süleyman Kurt, seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Her seçim döneminde arıtma tesisi yapılacağı söyleniyor ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Çöpler uzun süredir yanıyor. Mahallemiz artık 'illetli köy' diye anılmaya başladı. Defalarca dilekçe verdik. Sorunun çözülmesini istiyoruz."
"BİRÇOK KİŞİYİ KANSERDEN KAYBETTİK"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Bozkurt, çevre kirliliğinin sağlık sorunlarına yol açtığını iddia ederek şunları söyledi: "Babamı ve amcamı kanser nedeniyle kaybettim. Tedavisi devam eden yakınlarımız var. Sağlık konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz."
"GELİN BURADA YAŞANIR MI GÖRÜN"
Mahalle sakini Hilmi Bozkurt, yetkililere çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Buraya gelip şartları yerinde görsünler. Bu ortamda yaşanıp yaşanamayacağını kendileri değerlendirsin."
Kanser tedavisi gören Cumali Dinler ise şunları söyledi: "Kimse evimize gelmek istemiyor. Kokudan ve dumandan oturulamıyor. Sorunun artık çözüme kavuşmasını istiyoruz."
Cumali Kurt ise çöp depolama alanında uzun süredir temizlik yapılmadığını ve yangının devam ettiğini öne sürerek, "Çöp depolama alanındaki yangın bir türlü tamamen söndürülemiyor. Mahallemiz artık bu görüntülerle anılmak istemiyor" dedi.