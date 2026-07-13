CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çevre vurdumduymazlığı vatandaşı isyan ettirdi: Çöp yangını ve ağır koku mahalleliyi nefessiz bıraktı

2026 yılı bitmek üzere olmasına rağmen belediyenin arıtma tesisi sözünü tutmadığını belirten mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin sağlıklarını tehdit ettiğini vurgulayarak kalıcı çözüm çağrısında bulundu.2

"2026 YILINDA YAPILACAĞI SÖYLENDİ"

Yassıçalı Mahalle Muhtarı Emin Çabuk, arıtma tesisinin uzun yıllardır seçim dönemlerinde gündeme geldiğini ancak tamamlanmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisini hatırlatıyoruz. Bize 2026 yılında yapılacağı söylendi. Ancak yıl bitmek üzere olmasına rağmen herhangi bir çalışma göremedik. Çöp depolama alanındaki yangın da yaklaşık bir aydır devam ediyor. İtfaiye zaman zaman müdahale ediyor ancak yeniden yanıyor. Mahallemiz için kalıcı çözüm bekliyoruz."