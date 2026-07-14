Ayşe Tokyaz cinayetinin zanlısı yeniden hakim karşısında: Ejegül Ovezova davasında "İntihar araştırılsın" savunması
İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesi nedeniyle tutuklanan Cemil Koç'un, 2023 yılında birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın şüpheli ölümüyle ilgili de yargılandığı davada 5'inci duruşma görüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkan Koç, suçlamaları reddederek dikkat çeken bir savunma yaptı.
İstanbul'da Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Cemil Koç, bu kez birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümü nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına, sanık SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldı.
Koç hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"
Mahkemede savunma yapan Cemil Koç, suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:
"Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Düşme hususunun intihar olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmasını talep ediyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."
Koç, olayın intihar ihtimalinin bilirkişi raporuyla değerlendirilmesini istedi.
TANIKLAR MAHKEMEDE DİNLENDİ
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ejegül Ovezova'nın arkadaşı E.Ö., çiftin düğün hazırlığında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İkili birbirine çok değer veriyordu. Maktulün alkol problemi vardı. Ejegül de Cemil de çok kıskançtı. Tartıştıklarına şahit olmadım. Alkol nedeniyle Ejegül'ün bazen dengesini kaybettiği oluyordu."
Mahkemede dinlenen diğer tanık da olay gecesi düşme sesi duyduğunu, sesin geldiği noktaya gittiğinde Ovezova'yı yerde gördüğünü anlattı.
MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI
Savunmalar ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti;
- Cemil Koç'un tutukluluk halinin devamına,
- Olay yeri incelemesine ilişkin bilirkişi raporlarının beklenmesine,
- Eksik hususların tamamlanmasına
- ve duruşmanın 16 Ekim tarihine ertelenmesine karar verdi.
Ayrıca duruşmaya katılmayan sanığın kardeşi C.K. hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.
"BAĞIRIRSAN DAHA ÇOK VURURUM" GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ
Soruşturma kapsamında daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Cemil Koç'un Ejegül Ovezova'yı darbettiği anlar yer almıştı. Görüntülerde Koç'un, Ovezova'nın elleri ve ayaklarını bağladığı, yerde sürüklediği ve tokat attığı, ayrıca, "Bağırırsan daha çok vururum." ifadelerini kullandığı görülmüştü.
Ne olmuştu?
İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Cemil Koç, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma sırasında Koç'un, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da 8'inci kattaki daireden düşerek hayatını kaybeden birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili de yargılandığı ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Koç hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.