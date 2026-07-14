Ayşe Tokyaz cinayetinin zanlısı yeniden hakim karşısında: Ejegül Ovezova davasında "İntihar araştırılsın" savunması



TANIKLAR MAHKEMEDE DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ejegül Ovezova'nın arkadaşı E.Ö., çiftin düğün hazırlığında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İkili birbirine çok değer veriyordu. Maktulün alkol problemi vardı. Ejegül de Cemil de çok kıskançtı. Tartıştıklarına şahit olmadım. Alkol nedeniyle Ejegül'ün bazen dengesini kaybettiği oluyordu."

Mahkemede dinlenen diğer tanık da olay gecesi düşme sesi duyduğunu, sesin geldiği noktaya gittiğinde Ovezova'yı yerde gördüğünü anlattı.