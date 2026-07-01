Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini bavulla taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Koç'un, daha önce Diyarbakır'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'nın ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbettiği ve sürüklediği anlar yer aldı. Ovezova'nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.
Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini bavulla taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç hakkında kan donduran görüntüler ortaya çıktı.
Koç'un, daha önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'ya şiddet uyguladığı anların güvenlik kamerası görüntülere ulaşıldı.
ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ortaya çıkan görüntülerde, Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'nın ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbettiği görüldü.
Kameralara yansıyan görüntülerde Koç'un genç kadını bağladıktan sonra sürüklediği anlar da yer aldı.
ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ejegul Ovezova, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinin salon penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ovezova ile birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.