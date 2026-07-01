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Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini bavulla taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Koç'un, daha önce Diyarbakır'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'nın ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbettiği ve sürüklediği anlar yer aldı. Ovezova'nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

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Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini bavulla taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç hakkında kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Koç'un, daha önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'ya şiddet uyguladığı anların güvenlik kamerası görüntülere ulaşıldı.

Olay anıOlay anı

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntülerde, Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'nın ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbettiği görüldü.

Kameralara yansıyan görüntülerde Koç'un genç kadını bağladıktan sonra sürüklediği anlar da yer aldı.

Şiddet anı (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)Şiddet anı (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ejegul Ovezova, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinin salon penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ovezova ile birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı-4 Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı-5 Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı-6

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