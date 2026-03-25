Türkmen uyruklu Ejegül Ovezova, 8. kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek can vermişti.

Evde kan lekeleri bulundu.

Cemil Koç hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'un, Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili yargılandığı davada bilirkişi raporu hazırlandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İstanbul'dageçen yıl öldürüldükten sonra yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversiteli Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski polis Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürerken, Koç'un, Diyarbakır'da 3 yıl önce bir sitenin 8. katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.







'KEDİ TIRNAĞI' YALANI

Davanın görüldüğü Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, evde çok sayıda kan lekesi bulunduğu, bu lekelerin maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanığın olay sonrası vücudundaki çizikleri doktor raporunda 'kedi tırmığı' olarak açıklamasının ise hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Ejegül'ün yüzündeki kırıkların düşme öncesi darp sonucu oluşmuş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde ise sanık Cemil Koç'un beyanlarının gerçeklik payının düşük olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra'nın ifadesini Cemil Koç ile paylaşan polislerin dosyası birleştirildi. Esra, sanık Cemal Arslan'a saldırmak istedi. Araya müşteki avukatları girdi.

