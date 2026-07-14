Samsun'da kötü koku ihbarı üzerine girilen evde acı gerçek ortaya çıktı: Zihinsel engelli kadının, hayatını kaybeden ablasının cansız bedeniyle tam bir hafta boyunca aynı evde yaşadığı belirlendi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Bölge halkı apartmandan gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı.

Samsun'da kötü koku şikayeti üzerine girilen evde bulunan Mualla Boyeri'nin (60) cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu tarafından ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Bir hafta önce öldüğü belirlenen ablası ile aynı evde yaşayan zihinsel engelli S.B. ise Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA NETLEŞECEK

İncelemede, Mualla Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Ablasının cesedi ile evde bir hafta yaşayan S.B., Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam