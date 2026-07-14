12 yıllık gizemi cezaevi inşaatındaki kavga bitirdi: Bayrampaşa'da işlenen cinayetin zanlısı DNA eşleşmesiyle Datça'da yakalandı

Bayrampaşa, otogar yakınındaki yeşil alanda 24 Haziran 2014'te bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gültekin Yıldırım'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin gece yarısından sonra işlendiği tespit edildi. Ayrıca Gültekin Yıldırım'ın teninde ve ceketinde boğuşma sonucu olduğu anlaşılan katile ait kan örnekleri bulundu. Ancak o tarihte yapılan araştırmalarda DNA örnekleri hiç kimseyle eşleşmeyince olay faili meçhul olarak kaldı. Gültekin Yıldırım'ın olaydan sonra gasbedilen telefonu ise Gaziantep'te bulundu.