Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni süreç! Kayıp 15 dakika detayı: Babadan "avukat" açıklaması
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir süreç başladı. Dosyayı devralan avukatlar, daha önce yapılmayan tüm incelemeleri yeniden ele alacaklarını belirtirken, baba Nizamettin Kabaiş ise güvenlik kameralarındaki 15 dakikalık görüntü eksikliğine ve olayın örtbas edildiği iddiasına dikkat çekti.
Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Dosyayı devralan yeni avukatlar, şimdiye kadar yapılmayan incelemeleri yeniden değerlendirmeye hazırlanırken, baba Nizamettin Kabaiş, soruşturmada ilerleme sağlanamadığını söyledi.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alındığı öğrenildi.
"DAHA ÖNCE YAPILMAYAN BÜTÜN İNCELEMELERİ YENİDEN ELE ALACAK"
Dosyanın yeni avukatı Abdurrahman Karabulut ile birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiklerini belirten Nizamettin Kabaiş, şu ifadeleri kullandı: "Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Avukat görüntüleri inceliyor. Gereken ne varsa üzerinde duracağını söyledi. Beyaz arabadan bahsediliyor. O konunun üzerinde duracak. Daha önce yapılmayan bütün incelemeleri yeniden ele alacak."
"15 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ YOK"
Baba Kabaiş, güvenlik kameralarındaki görüntülerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.
"Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş. Net bellidir ki bu olayda bir örtbas var."
Kabaiş, olay yerindeki kameraya ilişkin de şu açıklamayı yaptı: "Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. O kameranın da o esnada bozuk olduğu söylendi. Kimse bunu gündeme getirmedi. Daha sonra kendi telefonumla bir video çektim ve kameranın döndüğünü gördüm. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü varsa bu olay tek kalemde çözülür."
AVUKATTAN "ÖNEMLİ GELİŞMELER" AÇIKLAMASI
Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Savcılık makamı hukuki çerçevede olan tüm talepleri karşılayacağını söyledi. Gerek Adalet Bakanı gerekse de soruşturma savcılık makamı bu konuda çok ciddi ve kararlı bir duruş ile çalışmalarını sürdürüyor."
Karabulut, soruşturmanın selameti nedeniyle ayrıntı paylaşmayacaklarını belirterek şunları kaydetti: "Önemli gelişmeler yaşanıyor. Katil veya katillerin yakalanacağına inancımız tamdır. İlerleyen zamanlarda kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacağız."
Ne olmuştu?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç öğrencinin cansız bedeni 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.
Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.