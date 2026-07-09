Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni süreç! Kayıp 15 dakika detayı: Babadan "avukat" açıklaması

Dosyanın yeni avukatı Abdurrahman Karabulut ile birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiklerini belirten Nizamettin Kabaiş, şu ifadeleri kullandı: " Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Avukat görüntüleri inceliyor. Gereken ne varsa üzerinde duracağını söyledi. Beyaz arabadan bahsediliyor. O konunun üzerinde duracak. Daha önce yapılmayan bütün incelemeleri yeniden ele alacak."

Baba Nizamettin Kabaiş

"15 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ YOK"

Baba Kabaiş, güvenlik kameralarındaki görüntülerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.



"Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş. Net bellidir ki bu olayda bir örtbas var."

Kabaiş, olay yerindeki kameraya ilişkin de şu açıklamayı yaptı: "Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. O kameranın da o esnada bozuk olduğu söylendi. Kimse bunu gündeme getirmedi. Daha sonra kendi telefonumla bir video çektim ve kameranın döndüğünü gördüm. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü varsa bu olay tek kalemde çözülür."