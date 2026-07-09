Annesi sokağa çıkarmıyordu, facia evlerinin balkonunda yakaladı

Olay, 24 Haziran akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilberin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı.

1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci.

O sırada çocuğun arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, Yamaç Ali'nin akıma kapıldığını fark ederek hızla müdahale etti ve çocuğu akımdan kurtardı. Müdahale sırasında anneanne Yıldız Konut da elektrik akımından hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, annesi tarafından kucağa alınarak komşularının aracına bindirilip Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yamaç Ali Erdemci'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ailenin iddiasına göre doktorlar, çocuğun sağlık durumuna ilişkin kendilerini 'hazırlıklı olmaları' yönünde bilgilendirdi. Olayın ardından yaşanan panik ve çocuğun hastaneye götürülme anları ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.