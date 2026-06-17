Rojin Kabaiş soruşturmasında acılı baba konuştu: Kamera görüntüleri incelensin | Van Barosu'na tepki
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, acılı baba Nizamettin Kabaiş açıklamalarda bulundu. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA bulunması nedeniyle yaklaşık 410 kişiden örnek alınırken, telefonunun incelenmesi için Çin'e gönderilmesine yönelik süreç de devam ediyor. Kızının ölümünün ikinci yılının yaklaştığını belirten Kabaiş, yaklaşık iki yıldır kendi imkanlarıyla araştırma yaptığını söyledi. Van Barosu'nun dosyaya yeterince ilgi göstermediğini savunan acılı baba, kampüs çevresindeki döner kameraların Rojin'in telefonunun bırakıldığı bölgeyi gördüğünü belirterek görüntülerin yeniden incelenmesini talep etti. Bu kapsamda savcılığa başvuran Kabaiş, kamera kayıtlarının çıkarılarak dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.
Hızlı Özet Göster
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kampüsten çıktıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kenarında cansız bulunan cesedinde iki erkeğe ait DNA tespit edildi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 410 kişinin DNA'sı alındı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu.
- Baba Nizamettin Kabaiş, dosyanın tarafı olan Van Barosu'nun olayın aydınlatılması için yeterli çaba göstermediğini savundu.
- Kabaiş, 12 Haziran'da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kampüs çevresindeki döner kameraların incelenmesini talep etti.
- Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilmek üzere savcılığın yazışmaları devam ediyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, acılı baba Nizamettin Kabaiş açıklamalarda bulundu.
Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in, 27 Eylül 2024 tarihinde kampüsten çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim 2024'te yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu.
İKİ ERKEĞE AİT DNA BULUNDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı şüpheli ölüme ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA bulunması nedeniyle yaklaşık 410 kişinin DNA'sı alındı.
Telefonun Çin'e gönderilmesi için savcılığın yazışmaları sürerken, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'özel ekip' de baz daraltma çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlayacak.
BABADAN VAN BAROSU'NA TEPKİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı dosya üzerinde titiz bir çalışma yaparken, baba Nizamettin Kabaiş, dosyanın tarafı olan Van Barosu'nun kızının başına gelenlerin ortaya çıkarılması için çaba göstermediğini savundu.
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, acılı baba Nizamettin Kabaiş, "Kızımın ölümün ikinci yılı yaklaşıyor. Ceset ortada, iddialar ortadadır. Van barosu dosyanın tarafıdır. Ancak Adalet Bakanı kadar dosyaya ilgi göstermiyorlar.
"2 YILDIR KENDİ İMKANLARIMLA ARAŞTIRMA YAPIYORUM"
Rojin'e ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır ben kendi imkanlarımla araştırma yapıyorum.
Bölgedeki bir döner kamera Rojin'in telefonunun bırakıldığı yeri ve köyün büyük bir kısmını görüyor. Baroya o kamera görüntülerine bakın dedim oralı bile olmadılar" ifadelerini kullandı.
KAMERALARIN İNCELENMESİNİ İSTEDİ
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 12 Haziran günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na kampüsün çevresindeki döner kameraların incelenmesi amacıyla başvuru yaptı.
Kabaiş yaptığı başvuruda, "Rojin'in cesedinin bulunduğu tarihten sonra ben babası olarak kendi imkanlarımla kızımın cesedinin bulunduğu bölgeye giderek evladımın acısıyla kendi imkanlarımla kızıma ait bir delil bulabilmek umuduyla 27 Kasım 2024 tarihi saat: 14:25 civarlarında telefonumla video çekmiştim.
Kampüsün etrafında 360 derece döner kameraların olduğunu fark ettim. Bu döner kameraların bulunduğu bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum. Bu kameralara bakılıp bakılmadığı bilmiyorum.
"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILMASINI İSTİYORUM"
Dosyaya delil olarak sunduğum fotoğrafa ait yerdeki bütün kameraların yeniden araştırılmasını ve kamera görüntülerinin çıkarılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.