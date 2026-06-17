Bölgedeki bir döner kamera Rojin'in telefonunun bırakıldığı yeri ve köyün büyük bir kısmını görüyor. Baroya o kamera görüntülerine bakın dedim oralı bile olmadılar" ifadelerini kullandı.

Rojin'e ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır ben kendi imkanlarımla araştırma yapıyorum.

Rojin Kabaiş

KAMERALARIN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 12 Haziran günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na kampüsün çevresindeki döner kameraların incelenmesi amacıyla başvuru yaptı.

Kabaiş yaptığı başvuruda, "Rojin'in cesedinin bulunduğu tarihten sonra ben babası olarak kendi imkanlarımla kızımın cesedinin bulunduğu bölgeye giderek evladımın acısıyla kendi imkanlarımla kızıma ait bir delil bulabilmek umuduyla 27 Kasım 2024 tarihi saat: 14:25 civarlarında telefonumla video çekmiştim.

Kampüsün etrafında 360 derece döner kameraların olduğunu fark ettim. Bu döner kameraların bulunduğu bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum. Bu kameralara bakılıp bakılmadığı bilmiyorum.