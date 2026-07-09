Hatay'da boşanma aşamasındaki karısını öldüresiye dövdü! Eli bıçaklı kocaya tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koca dehşeti yaşandı. 34 yaşındaki H.Y., çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak dövmeye başladı.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdi. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Takvim Kaynak Tercihleri

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karısını döven şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay'da karısını döven koca tutuklandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

EVDEN AYRILMASINI İSTEMEYİNCE ŞİDDETE BAŞVURDU

Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

Karısını çocuklarının gözü önünde dakikalarca darbeden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırgan, ʺkasten yaralamaʺ ve ʺkişiyi hürriyetinden yoksun kılmaʺ suçlarından tutuklandı. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)