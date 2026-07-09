Eskişehir'de bıçaklı panik: İzinli olarak cezaevinden çıkan şahıs annesini kovaladı

Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkıp annesini bıçakla kovalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANNESİNİ BIÇAKLA KOVALADI

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izinli olarak cezaevinden çıkan bir şahıs, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı.