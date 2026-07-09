Eskişehir'de bıçaklı panik: İzinli olarak cezaevinden çıkan şahıs annesini kovaladı
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan bir şahıs sokak ortasında öz annesini bıçakla kovaladı. Can havliyle kaçan kadın açık bir dükkana sığınırken, polis tarafından gözaltına alınan üstü çıplak saldırgan ise "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" diyerek ekip arabasını yumrukladı.
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Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkıp annesini bıçakla kovalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
ANNESİNİ BIÇAKLA KOVALADI
Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izinli olarak cezaevinden çıkan bir şahıs, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı.
"BEN TCK'YI YALAYIP YUTMUŞ İNSANIM"
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üstü çıplak olan şahıs, ekip arabasına bindirildiği esnada, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.
Basın mensuplarına da tepki gösteren şahıs, ekip arabasını yumrukladı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam