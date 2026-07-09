Karaman'da park halindeki araca motosiklet çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma ve park halindeki araca çarptı. Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da kaza 2 genç yaşamını yitirdi

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Ekipler kaza sonrası bölgede çalışma gerçekleştirdi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 03.30 sıralarında Karaman'ın Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra da park halindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın olduğu olay yeri

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin üzerlerinde kimlik bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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