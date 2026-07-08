Oğuz Murat Aci'nin ölümü davasında ilk duruşma! Tanıklar kazayı anlattı: "İbrede 100 kilometreyi gördüm"

ACİ AİLESİNİN YAKINLARI SALONDA İZLEYİCİ OLARAK YER ALDI Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, annesi Pervin Aci ve kardeşi Ezgi Hilal Büyük ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, ABD'de bulunan ve iade işlemleri devam eden Timur Cihantimur katılmazken, Aci ailesinin yakınları salonda izleyici olarak yer aldı.

Eyüpsultan'da, 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Timur Cihantimur'un yargılandığı davada ilk duruşma bugün görülecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Söz verilen baba Özer Aci, şikayetçi olduğunu belirtti.

Anne Pervin Aci ise "Ben evlat acısıyla yanıp tutuşuyorum. Anne olmak çok zor. Evladımın kanını yerde bırakmak istemiyorum. Herkesten şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.E.Y, Cihantimur ve arkadaşlarıyla Göktürk'teki sitede karşılaştıklarını ve onlardan kendilerini eve bırakmalarını istediklerini söyledi.

Buna karşılık onların arabayla turlamayı teklif ettiğini anlatan M.E.Y, şunları kaydetti:

"Kaza anını hatırlamaya çalıştım ama ben görmedim. Kıvrımlı bir yoldu. Timur'un kullandığı araba önde olduğu için bir süre gözden kaçırdım. Ayrıca Timur, biraz hızlı gidiyordu o yola göre. O anı hiç hatırlamıyorum. Timur viraj alırken bir fren sesi duydum. Sonra arabanın kaydığını ve yana düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonrasında Timur'un bir araca çarptığını fark ettim. İlk başta kendi kendine kaza yaptığını sanmıştım. Kazadan sonra yol kenarına bakmaya inmiştim ancak Timur'un nerede olduğunu şu an hatırlamıyorum."

Aci ailesinin avukatının, "112'yi neden aramadınız?" sorusu üzerine M.E.Y, "İtfaiyeyi gördüğüm için arandığını düşündüm. Bildiğim kadarıyla itfaiye ve emniyet güçleri kazadan yarım saat, 35 dakika sonra gelmişti." cevabını verdi.

M.E.Y, "Eylem Tok'u gördünüz mü?" sorusunu ise "Hayır, görmedim." diye cevapladı.

Bu sırada Aci'nin annesinin duruşmada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"KENDİSİNİ 'YAVAŞ GİT' DİYE UYARDIĞIMI HATIRLIYORUM"

Tanıklardan B.A, kazanın yapıldığı aracın içinde olduğunu belirtti.

Cihantimur'un kullandığı araçta dört kişi olduklarını ve turlamaya karar verdiklerini ifade eden B.A, "Kazanın olduğu yola girdik. Aracın hızı yüzden fazladır, hız sınırını geçmişti. Olay yerine geldiğimizde Timur virajı alamadı, direksiyonu sola kırdı. Su kanalına uçtuk. Arabanın kontağını kapattım. Araçtan indiğimde arabanın altında yaralı olduğunu gördüm. Yoldan yardım için birilerini durdurduk, devamında 112'yi aradılar. İtfaiye geldikten 15-20 dakika sonra biz gittik. Kendisini 'Yavaş git.' diye uyardığımı hatırlıyorum." diye konuştu.

Olay yerinden korsan taksiyle ayrıldıklarını söyleyen B.A, yaralıların telefonlarının alınıp alınmadığını görmediğini ifade etti.

Tanık A.A. ise benzinliğe uğradıktan sonra Bahçeköy yoluna bağlandıklarını, yoldayken telefonla ilgilendiğini, kafasını kaldırdığında ise Timur'un virajı alırken kamyona çarptığını zannettiğini belirterek, "Virajı alırken ATV araçlara çarptık. Yolun kenarında bulunan su birikintisinin akması için olan kısma uçtuk. Araçtan indik, arkamı döndüğümde yerde yüz üstü yatan bir şahsın olduğunu gördüm. Çevirmek için hareket ettirmeye ve onunla konuşmaya çalıştım. Sonrasında başka bir yaralının bizim arabanın altında olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.