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İzmir'de havalimanı karıştı: 1'i komiser 4 polis yaralandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda elinde iki bıçakla panik yaratan akli dengesi bozuk şüpheli, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çıkan arbedede 1'i komiser 4 polis hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan saldırgan hakkında "Kasten Yaralama" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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İzmir'de havalimanı karıştı: 1'i komiser 4 polis yaralandı!

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin bulunduğu katta elinde iki bıçak bulunan şüpheli ve polisler arasında yaşanan arbedede 1'i komiser 4 polis hafif şekilde yaralandı.

TERMİNALDE PANİK

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.40 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu katında, giriş kapısı dışında meydana geldi. Elinde iki adet bıçak bulunan H.K. (45) isimli şahıs, terminalde paniğe neden oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen H.K. 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen H.K. 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

4 POLİS YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüpheliye anında müdahale etti. Saldırgan ile ekipler arasında yaşanan arbede sırasında 1 komiser ve 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheli H.K., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve muhafaza altına alındı.

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İzmir'de havalimanı karıştı: 1'i komiser 4 polis yaralandı!-3

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Olayın ardından hastaneye sevk edilen yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.K.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu bildirildi.

İzmir'de havalimanı karıştı: 1'i komiser 4 polis yaralandı!-4

Emniyete götürülen şüpheli H.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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