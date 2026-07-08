İzmir'de havalimanı karıştı: 1'i komiser 4 polis yaralandı!

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin bulunduğu katta elinde iki bıçak bulunan şüpheli ve polisler arasında yaşanan arbedede 1'i komiser 4 polis hafif şekilde yaralandı. TERMİNALDE PANİK



Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.40 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu katında, giriş kapısı dışında meydana geldi. Elinde iki adet bıçak bulunan H.K. (45) isimli şahıs, terminalde paniğe neden oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen H.K. 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) 4 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüpheliye anında müdahale etti. Saldırgan ile ekipler arasında yaşanan arbede sırasında 1 komiser ve 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheli H.K., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve muhafaza altına alındı. Takvim Kaynak Tercihleri