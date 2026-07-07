Eskişehir'de şüpheli ölüm: 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 89 yaşındaki F.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yaşlı kadının ölüm nedeninin kaza, intihar veya üçüncü bir şahısın müdahalesi olup olmadığını belirlemek amacıyla polis ekipleri soruşturma başlattı
Olay, sabah saatlerinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 89 yaşındaki F.K. isimli yaşlı kadının henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu dairenin penceresinden veya balkonundan düştüğü aktarıldı.
89 YAŞINDAKİ YAŞLI KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde 89 yaşındaki F.K. isimli yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
F.K.'nin (89) cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaşlı kadının düşüş nedeninin kaza, intihar veya üçüncü bir şahsın müdahalesi olup olmadığını belirlemek amacıyla çok yönlü bir soruşturma başlattı.