Eskişehir'de şüpheli ölüm: 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 89 yaşındaki F.K. isimli yaşlı kadının henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu dairenin penceresinden veya balkonundan düştüğü aktarıldı.

89 YAŞINDAKİ YAŞLI KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde 89 yaşındaki F.K. isimli yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.