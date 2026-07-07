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Misafirliğe gittiği evde sırtından vurularak öldürüldü: 3 şüpheli tutuklandı

18 yaşındaki Ece Naz Macit, misafirliğe gittiği evde sırtından vurularak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ece Naz Macit tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

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Misafirliğe gittiği evde sırtından vurularak öldürüldü: 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 29 Haziran günü Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Ece Naz Macit misafirliğe gittiği evde sırtından vurularak hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Naz Macit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETLE İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay anında evde bulunan 2'si erkek 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.C.G., Y.O. ve A.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece; kasten öldürme ve 6113 Sayılı Kanun'a muhalefet (Ateşli Silahlar Kanunu) suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli cezaevine gönderildi. (Haberin fotoğrafları IHA'dan alınmıştır.)Olayla ilgili 3 şüpheli cezaevine gönderildi. (Haberin fotoğrafları IHA'dan alınmıştır.)

KAHVALTI HAZIRLARKEN SIRTINDAN VURULDU

Kızının ölüm haberini aldığı anları anlatan 46 yaşındaki anne Döne Macit, devlet büyüklerinden faillerin en ağır cezayı almasını talep etti. Sosyal medyadaki asılsız yorumlara da sert tepki gösteren anne Macit, şu ifadeleri kullandı:

"Evlat kolay yetişmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yarın bir gün bu olay unutulacak, birkaç gün konuşulup kapanacak, sonra başka bir gencin canı yanacak. Benim kızım temiz, iyi niyetli, güler yüzlü bir çocuktu. Arkadaşlarını kendi gibi gördü, inandı. Bilip bilmeden konuşmasınlar. Ben adaletin yerini bulmasını, olaya karışan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

18 yaşındaki Ece Naz kahvaltı hazırlarken sırtından vuruldu.18 yaşındaki Ece Naz kahvaltı hazırlarken sırtından vuruldu.

Ece Naz'ın olay esnasında mutfakta olduğunu belirten anne, "Çocuğum oraya aç gitmiş. Tezgahta arkası dönük şekilde patates kızartırken sırtından vurmuşlar. O patates elinde kaldı ya, ben bir daha bu eve patates sokmam, bize haram oldu. Savunmasız bir çocuğun arkasından silah sıkmak hangi vicdana sığar?"

Ece Naz'ın annesi ve anneannesi adalete çağrıda bulundu.Ece Naz'ın annesi ve anneannesi adalete çağrıda bulundu.

Torununun ölümü hakkında adalete güvendiğini vurgulayan anneanne: "Yavrumun kanı yerde kalmasın, dayanamıyorum. O benim bir tanemdi. Çiçeğimi aldılar gittiler. Ne olur adalet yerini bulsun" dedi.

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