Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanana 92 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. 40 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kırıkkale yolcu otobüsü kazası: 1 ölü 40 yaralı Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan D.A.G. idaresindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



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Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 41 kişi kazada yaralandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) 92 YAŞINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ



92 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının ise hastanede tedavileri sürüyor. Kazada yaralanan Nejdet Örenli, "Arabanın dönmeye başladığını gördüm. Muhtemelen şoför uyudu" dedi.

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