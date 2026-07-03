Bayrampaşa'da facia: Çatıdan düşen beton hayattan kopardı

Olay dün akşam 20.30'da Bayrampaşa'nın Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı apartmanın kapısının önünde oturan Fatma Kalkancı'ya çatıdan düşen beton parçalar isabet etti. Yere yığılan Kalkancı'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan Fatma Kalkancı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kalkancı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatma Kalkancı hayatını kaybetti.

HASTANEYE YETİŞENE KADAR KALBİ DURDU

Hayatını kaybeden Fatma Kalkancı'nın eşi Ertan Kalkancı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Yanında değildim. Nasıl söyleyeyim. Yani bunun önüne geçilmiyor. Takdiri ilahi, yapacak hiçbir şey yok. Sonuçta olacağı varmış. Olay araştırılıyor, soruşturma açıldı. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. Bana haber verdiler. Ben de hastaneye geldim. Kendisi yerde yatıyordu ama zaten ölümü gerçekleşmişti. Nabzı yoktu, hiçbir şey yoktu. Hastaneye yetiştirene kadar kalbi durmuş. Orada da müdahale ettiler ama kurtaramadılar".

Gelinini kaybettiği için büyük üzüntü duyduğunu belirten Miftar Kalkancı, "Saat 20.00 civarıydı. Evde oturuyordum, bir anda gürültü koptu. Yengem otururken üzerine beton düşmüş. İnip baktığımda kafası yarılmıştı, can çekişiyordu. Komşular ve herkes toplandı. Ambulans geldi; içinde kalp masajı yapıyorlardı. Hastanede doktorlar çok uğraştı ama orada vefat etti" diye konuştu.Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fatma Kalkancı'nın cenazesinin, evinin önünde helallik alındıktan sonra memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde defnedileceği öğrenildi

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