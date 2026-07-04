SDÜ Tıp’ta rüşvetle soru sızdırma iddiası: Dönem 3 teorik sınavı iptal edildi

TEORİK SINAV İPTAL EDİLDİ, PRATİK SINAV GEÇERLİ SAYILDI

Fakülte yönetimi, aynı gün yapılan pratik sınavın ise geçerli olmasına hükmetti. Böylece sadece Dönem 3 yıl sonu teorik sınavı iptal edildi. İptal kararının ardından yeni sınav ve bütünleme takvimi de öğrencilere duyuruldu.

YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.06.2026 Çarşamba günü Saat 10:00 da yapılan Dönem 3 yıl sonu teori sınavının iptaline, aynı gün yapılan pratik sınavının geçerli olmasına, iptal edilen yıl sonu teori sınavının 03 Temmuz 2026 Cuma günü Saat 10:00 da, 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak olan Bütünleme sınavının ise 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10:00 da Tıp Fakültesi Derslikleri Dönem 2 ve Dönem 3 amfilerinde yapılmasına Fakülte yönetim kurulunun 24.06.2026 tarih ve 1162 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Tüm dönem 3 öğrencilerimize önemle duyurulur."