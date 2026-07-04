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SDÜ Tıp’ta rüşvetle soru sızdırma iddiası: Dönem 3 teorik sınavı iptal edildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 yıl sonu teorik sınavında soru sızdırma iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruların para karşılığı bazı öğrencilere verildiği öne sürülürken, fakülte yönetimi sınav güvenliği gerekçesiyle teorik sınavı oy birliğiyle iptal etti.

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SDÜ Tıp’ta rüşvetle soru sızdırma iddiası: Dönem 3 teorik sınavı iptal edildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 yıl sonu teorik sınavı, 24 Haziran 2026'da yapıldı. Sınavın ardından soruların bir akademisyen ve bir öğrenci tarafından para karşılığı sızdırıldığı iddiası gündeme geldi. İddia üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tıp sınavında rüşvet iddiası: Soruların para karşılığı sızdırıldığı öne sürüldüTıp sınavında rüşvet iddiası: Soruların para karşılığı sızdırıldığı öne sürüldü

SAVCILIKTAN SINAV SORULARINA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından elde edilen bilgi ve bulgular, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na bildirildi. Elde edilen bilgi ve bulgularda, soruların rüşvet suçu kapsamında sızdırıldığı iddiası yer aldı. Bu gelişmenin ardından fakülte yönetimi, sınavın geçerliliğine ilişkin değerlendirme yapmak üzere acil toplantıya çağrıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

SDÜ Tıp’ta rüşvetle soru sızdırma iddiası: Dönem 3 teorik sınavı iptal edildi-3

FAKÜLTE YÖNETİMİ ACİL TOPLANDI

SDÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, 24 Haziran 2026 tarihinde acil olarak toplandı. Toplantıda, sızdırıldığı iddia edilen soruların hangi öğrencilere verildiğinin tespit edilemediği değerlendirildi. Bu nedenle sınav güvenliği açısından Dönem 3 yıl sonu teorik sınavının tamamen iptal edilmesine karar verildi. Karar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle alındı.

SDÜ Tıp’ta rüşvetle soru sızdırma iddiası: Dönem 3 teorik sınavı iptal edildi-4

TEORİK SINAV İPTAL EDİLDİ, PRATİK SINAV GEÇERLİ SAYILDI

Fakülte yönetimi, aynı gün yapılan pratik sınavın ise geçerli olmasına hükmetti. Böylece sadece Dönem 3 yıl sonu teorik sınavı iptal edildi. İptal kararının ardından yeni sınav ve bütünleme takvimi de öğrencilere duyuruldu.

YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.06.2026 Çarşamba günü Saat 10:00 da yapılan Dönem 3 yıl sonu teori sınavının iptaline, aynı gün yapılan pratik sınavının geçerli olmasına, iptal edilen yıl sonu teori sınavının 03 Temmuz 2026 Cuma günü Saat 10:00 da, 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak olan Bütünleme sınavının ise 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10:00 da Tıp Fakültesi Derslikleri Dönem 2 ve Dönem 3 amfilerinde yapılmasına Fakülte yönetim kurulunun 24.06.2026 tarih ve 1162 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Tüm dönem 3 öğrencilerimize önemle duyurulur."

SDÜ Tıp’ta rüşvetle soru sızdırma iddiası: Dönem 3 teorik sınavı iptal edildi-5

İPTAL EDİLEN SINAV YENİDEN YAPILDI

İptal edilen SDÜ Tıp Fakültesi Dönem 3 yıl sonu teorik sınavı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü yeniden yapıldı.

Öte yandan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruların sızdırılması iddiasıyla bağlantılı bazı öğrenciler ile bir akademisyenin ifadelerine başvuruldu.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı ya da tutuklama işlemi yapılmadığı öğrenildi.

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