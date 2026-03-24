Duruşmaya maktul Ayşe Tokyaz'ın ailesi ile 4'ü tutuklu 9 sanık katıldı ve cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delillerin incelenmesi ve savunma yapabilmesi için Cemil Koç'a gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Cemil Koç duruşmada delillerin eksik olduğunu belirterek tüm dosya sunulduğunda savunma yapacağını söyledi ve tutukluluk hali devam etti.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ayşe Tokyaz cinayeti davasında, sanık Cemil Koç'un ifade bilgilerini paylaştığı iddia edilen polis memurları N.Ç. ve Z.B.'nin dosyaları asıl dava ile birleştirildi ve sanık sayısı 11'e çıktı.

Sanık Cemil Koç ile ifade bilgilerini paylaştığı iddia edilen polis memurlarının dosyaları asıl dava ile birleştirildi; böylece sanık sayısı 11'e çıktı. Duruşmaya maktul Ayşe Tokyaz'ın ailesi ve sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen ve Türkiye'nin gündemine oturan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yargılama süreci devam ediyor. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci oturumunda, cinayete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

SANIK CEMİL KOÇ: "DELİLLERİN EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 2'nci duruşmasında savunma yapan sanık Koç, "Olaya ilişkin savunmamı bana tüm dosya sunulduğu zaman yapacağım. Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum"dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müşteki ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz ile 4'ü tutuklu 6 sanık ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Müşteki kardeşler Kadir ve Kübra Tokyaz da duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, Esra Tokyaz'ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.'nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları, ağır ceza mahkemesindeki cinayet davasıyla birleştirildi. Böylece davadaki sanık sayısı 11'e yükseldi.