Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Dava 2 Temmuz'da görülecek
Türkiye'yi derinden sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde yargılama süreci devam ediyor. İstanbul Eyüpsultan'da valiz içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski polis Cemil Koç tarafından Küçükçekmece'deki evinde öldürülüp yol kenarına bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Sanık sayısının 11'e yükseldiği davada, 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken, dosyanın görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek.
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- Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valize koyarak yol kenarına attığı ortaya çıkan eski polis memuru Cemil Koç'un yargılandığı davanın görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek.
- Sanık Cemil Koç'un Ayşe Tokyaz'ı Küçükçekmece'deki evinde öldürdüğü ve cinayeti gizlemek için evi kırmızıya boyadığı tespit edildi.
- İkinci duruşmada savunma yapmayan sanık Koç, dosyadaki tüm delillerin kendisine sunulmasını talep etti.
- Sanık sayısının 11'e yükseldiği davada mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluğuna karar verdi.
- Ayşe Tokyaz'ın cesedi İstanbul Eyüpsultan'da valiz içerisinde bulunmuştu.
Türkiye'yi derinden sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde yargılama süreci devam ediyor.
TOKYAZ DAVASINDA KRİTİK TARİH: 2 TEMMUZ
Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldüğü ve cesedinin bavulla yol kenarına bırakıldığı ortaya çıkan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın valiz içerisinde cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde sevgilisi eski polis C.K.'nın Ayşe'yi Küçükçekmece'deki evinde öldürüp valize koyarak yol kenarına attığı ortaya çıktı. Cani sevgilinin cinayeti kimse anlamasın diye de evi kırmızıya boyadığı tespit edilmişti. Cinayet zanlısı Cemil Koç'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken davanın ikinci duruşmasında savunma yapmayan sanık Koç, dosyadaki tüm delillerin kendisine sunulmasını talep ederek cinayetle ilgili detaylı beyanda bulunamamıştı. Mahkeme heyeti, sanık sayısının 11'e yükseldiği davada 4 sanığın tutukluluğuna hükmederek duruşmayı ertelemişti.