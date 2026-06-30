Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Dava 2 Temmuz'da görülecek

Ayşe Tokyaz (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın valiz içerisinde cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde sevgilisi eski polis C.K.'nın Ayşe'yi Küçükçekmece'deki evinde öldürüp valize koyarak yol kenarına attığı ortaya çıktı. Cani sevgilinin cinayeti kimse anlamasın diye de evi kırmızıya boyadığı tespit edilmişti. Cinayet zanlısı Cemil Koç'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken davanın ikinci duruşmasında savunma yapmayan sanık Koç, dosyadaki tüm delillerin kendisine sunulmasını talep ederek cinayetle ilgili detaylı beyanda bulunamamıştı. Mahkeme heyeti, sanık sayısının 11'e yükseldiği davada 4 sanığın tutukluluğuna hükmederek duruşmayı ertelemişti.