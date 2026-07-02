Küçükçekmece'de kasklı pusu: Ölen de öldüren de güvenlik görevlisi! | Çalıştığı sitede yakalandı

Küçükçekmece'de silahlı saldırı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

Olay, dün (1 Temmuz) sabah saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle düzenlenen silahlı saldırıda, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Akarsu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelerine rağmen Akarsu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.