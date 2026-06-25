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EGO otobüsünün karıştığı kazanın görüntüleri çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün karıştığı 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.

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EGO otobüsünün karıştığı kazanın görüntüleri çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

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Kaza, 23 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen A.Ö. idaresindeki 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ömer Karatay (25) kontrolündeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

EGO otobüsünün karıştığı kazanın görüntüleri çıktı-2

SAVRULDU KALDIRIMA ÇIKTI
Savrulan belediye otobüsü, o sırada bulvar üzerindeki kaldırımda yürüyen, 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan'a (20) çarptı.

Hamza Efe DoğanHamza Efe Doğan

Doğan'ın yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Karatay tutuklandı. EGO otobüsünün şoförü A.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EGO otobüsünün karıştığı kazanın görüntüleri çıktı-4

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.

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