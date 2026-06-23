Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsü kazaya karıştı.

1 ÖLÜ 9 YARALI

Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.