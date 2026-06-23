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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde EGO’ya ait belediye otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsü kazaya karıştı.

1 ÖLÜ 9 YARALI
Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Video Oynatma İkonu EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var-2

Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

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