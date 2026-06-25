Kars'ta matem günü: Kerbela şehitleri dualarla anıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünden başlayan yürüyüşe binlerce kişi Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali posterleriyle katıldı.

Katılımcılar Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu.

Garnizon Şehitliği'nde tüm şehitler için dua edildikten sonra Aşure Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, Kerbela'nın adalet, hak ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirtti.

Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor. Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.(Haberde yer alan görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.) KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

Hazreti Ali Çarşı Camisi'nin önünde bir araya gelen, Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı. Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu. Yürüyüşe bir kişi, Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla katıldı.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünden başlayan yürüyüşe binlerce kişi Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali posterleriyle katıldı. DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sinelerine vurdu.