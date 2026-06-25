Kars'ta matem günü: Kerbela şehitleri dualarla anıldı
Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri, şehadetlerinin 1387. yılında düzenlenen programla anıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte mersiyeler okundu, dualar edildi ve matem geleneği yaşatıldı. Program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
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- Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
- Hazreti Ali Çarşı Camisi önünden başlayan yürüyüşe binlerce kişi Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali posterleriyle katıldı.
- Katılımcılar Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu.
- Garnizon Şehitliği'nde tüm şehitler için dua edildikten sonra Aşure Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
- Kars Valisi Ziya Polat, Kerbela'nın adalet, hak ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirtti.
Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.
KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI
Hazreti Ali Çarşı Camisi'nin önünde bir araya gelen, Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.
Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu. Yürüyüşe bir kişi, Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla katıldı.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sinelerine vurdu.
İSTİKLAL MARŞI VE KUR'AN TİLAVETİYLE DEVAM ETTİ
Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti. Garnizon Şehitliği'ne gelen katılımcılar burada tüm şehitlere dua ederek, Aşure Meydanı'na geldi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.
Kars Valisi Ziya Polat, Kerbela'nın yalnızca tarihi bir olay değil; adalet, hak, fedakarlık ve insanlık onurunun simgesi olduğunu belirterek, Hz. Hüseyin'in mücadelesinin asırlar geçse de doğruluk, sabır ve haysiyet dersi vermeye devam ettiğini söyledi.