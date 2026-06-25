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Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına yönelen Şehmus Mert K., pusu kuran iki saldırganın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Silah sesleriyle sokağa fırlayan eşi sinir krizleri geçirdi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken saldırı anı ortaya çıktı.

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Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evinden çıkarak aracına binmek isteyen genç adamın pusu kuran 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Video Oynatma İkonu Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet!

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak aracına binmek isteyen Şehmus Mert K., önceden pusu kurduğu değerlendirilen 2 silahlı saldırganın hedefi oldu.

Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar-2

ÖLDÜRÜP KAÇTILAR
Saldırganlar, genç adam tam aracına bineceği sırada art arda ateş açtı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Şehmus Mert K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada silah seslerini duyan Şehmus Mert K.'nın eşi kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar-3

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların sokakta beklediği, Şehmus Mert K.'nın evinden çıkarak aracına yöneldiği sırada peş peşe ateş açtıkları görüldü.

Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar-4

Kurşunların hedefi olan genç adamın yere yığıldığı, saldırganların ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.


Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar-6 Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar-7 Esenyurt'ta ölümlü pusu kamerada: Aracına binerken kurşun yağdırdılar-8

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