Bir ısırıkta parmak koparabilir! Akdeniz'de kontrolsüzce çoğalıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hint ve Pasifik kökenli balon balıkları Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılarak Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Libya ve Suriye kıyılarında hızla çoğalıyor.

Balon balıkları keskin dişleriyle parmak koparacak kadar saldırgan olup yüzücülere saldırarak ciddi yaralanmalara ve parmak kaybı vakalarına yol açıyor.

Balıkçılar balon balıklarının ağları parçaladığını, oltalara zarar verdiğini ve yakalanan avları tüketerek ekonomik kayıplara neden olduğunu belirtiyor.

Balon balığı tetrodotoksin adlı güçlü bir zehir içerdiğinden Avrupa Birliği mevzuatında gıda olarak satışı yasak.

Atina Tarım Üniversitesi uzmanı Stefanos Kalogirou tetrodotoksinin sinir sistemini bloke ederek kas felcine ve ölüme yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan'dan Türkiye kıyılarına kadar uzanan şikayetler giderek artıyor. Balıkçılar, "bir ısırıkta parmak koparabilir" diye tanımladıkları bu türün kontrolsüz şekilde çoğaldığını söylüyor. Tetrodotoksin adlı güçlü zehri nedeniyle tüketilmesi de son derece riskli olan balon balıkları uzmanlara göre Akdeniz'de hem ekonomik kayıpları artırıyor hem de turistik bölgelerde yeni bir güvenlik endişesi yaratıyor.

İstilacı ve zehirli bir balon balığı türü, Akdeniz'de yüzücülere saldırıyor ve balıkçılık ekipmanlarını tahrip ediyor. (Fotoğraf:AFP) "TEHLİKE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR" Akdeniz'de istilacı tür haline gelen balon balıkları, balıkçılar ve deniz güvenliği uzmanları tarafından yeniden gündeme taşındı. Yunanistan'ın Girit açıklarında balıkçılık yapan deneyimli isimler balon balıklarının son derece saldırgan olduğunu ve keskin dişleriyle ciddi yaralanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Balıkçı Alexis Charalampakis şöyle diyor: Eğer ısırırsa parmağınızı keser. Geride hiçbir şey bırakmaz.