Kağıthane’de yeni evli kadının şüpheli ölümü: Eşi ipte asılı buldu! Annesine bıraktığı not ortaya çıktı
Kağıthane’de yeni evli olan 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinin salonunda eşi Furkan D. tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polise verdiği ifadede, sabah uyandığında eşini salonda asılı bulup ipten indirdiğini ve aralarında hiçbir tartışma yaşanmadığını iddia eden Furkan D. 'bilgi sahibi' sıfatıyla emniyete götürülürken, evde yapılan incelemelerde "Anne sana layık olamadım" yazılı bir not bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul Kağıthane'de 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunurken, polis olay yerinde "Anne sana layık olamadım" notunu bulduç Eşini salonda asılı bulup ipten indirdiğini belirten Furkan D.'nin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınırken genç kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşecek
Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi.
SABAH EŞİNİ HAREKETSİZ BULDU
Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
NOT ÇIKTI: ANNE SANA LAYIK OLAMADIM
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri "Anne sana layık olamadım" yazılı bir not buldu.
"TARTIŞMADIK ARAMIZDA SORUN YOKTU"
Emniyete götürülen Furkan D.'nin 'Bilgi sahibi' olarak ifadesinin alındığı öğrenildi.
Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.