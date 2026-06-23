Kağıthane’de yeni evli kadının şüpheli ölümü: Eşi ipte asılı buldu! Annesine bıraktığı not ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunurken, polis olay yerinde "Anne sana layık olamadım" notunu bulduç Eşini salonda asılı bulup ipten indirdiğini belirten Furkan D.'nin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınırken genç kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşecek Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi.

İstanbul Kağıthane'de yeni evli 26 yaşındaki Sevil'i eşi salonda ölü buldu (Haberin Fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) SABAH EŞİNİ HAREKETSİZ BULDU

Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.