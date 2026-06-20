Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü 16 yaralı
Isparta'nın Gelendost ilçesi Bağıllı Köyü çıkışında, gezi dönüşü yağış nedeniyle kontrolden çıkan 42 BFT 431 plakalı tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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- Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.
- 42 BFT 431 plakalı minibüs, gezi programının ardından dönüş sırasında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.
- Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.
GEZİ DÖNÜŞÜ YAĞIŞ NEDENİYLE KAZA
Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.