Malatya'da aile katliamı: Önce kızını öldürdü, sonra eşini ve diğer kızını ağır yaraladı

Yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salkımözü Mahallesi'nde Nejdet Timurkaan, tartışma sonrası tabancayla kızı Beyza Timurkaan'ı öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı yaraladı.

Malatya'nın 'nın Yeşilyurt ilçesinde Nejdet Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nejdet Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Malatya'da yaşanan aile içi dehşette bir kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar AA ve DHA'ya aittir.)

Olay, akşam saatlerinde Salkımözü Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nejdet Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nejdet Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nejdet Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.