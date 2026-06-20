Malatya'da aile katliamı: Önce kızını öldürdü, sonra eşini ve diğer kızını ağır yaraladı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salkımözü Mahallesi'nde Nejdet Timurkaan, evde çıkan tartışmada eşi Feray, kızları Berra ve 21 yaşındaki Beyza Timurkaan'ı tabancayla vurarak yaraladı. Ardından kendisini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Beyza Timurkaan hayatını kaybederken, anne ve diğer kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salkımözü Mahallesi'nde Nejdet Timurkaan, tartışma sonrası tabancayla kızı Beyza Timurkaan'ı öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı yaraladı.
- Olayın ardından kendisini bıçakla yaralayan Nejdet Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.
- Yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkımözü Mahallesi'nde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi
ÖNCE KURŞUN YAĞDIRDI SONRA KENDİNİ YARALADI
Malatya'nın 'nın Yeşilyurt ilçesinde Nejdet Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nejdet Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Salkımözü Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nejdet Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nejdet Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nejdet Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.
Olayın ardından ihbar ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nejdet Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BEYZA HAYATA TUTUNAMADI
Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.