Fethiye’de kapı gıcırtısı cinayeti: Komşu dehşeti kamerada
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında başlayan tartışma cinayetle bitti. Ramazan Çalışkan, komşusu Osman Küçükgüzel tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşuları Ramazan Çalışkan ile Osman Küçükgüzel arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Osman Küçükgüzel av tüfeğiyle Ramazan Çalışkan'ın evinin önüne giderek Çalışkan ailesine ateş açtı.
- 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Emine Çalışkan ve 13 yaşındaki kızı E.Ç. yaralandı.
- Saldırgan Osman Küçükgüzel jandarma ekiplerine teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin yere yığıldığı ve çocukların panik içinde eve kaçtığı anlar kaydedildi.
Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI
Osman Küçükgüzel, av tüfeğiyle Ramazan Çalışkan'ın evinin önüne gitti. Küçükgüzel, burada Ramazan Çalışkan'a, yanında bulunan eşi Emine Çalışkan'a ve çocuklarına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ramazan Çalışkan ile eşi Emine Çalışkan kanlar içinde yere yığıldı.
RAMAZAN ÇALIŞKAN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızı E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN KOMŞU TUTUKLANDI
Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen Osman Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükgüzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan Çalışkan ve eşinin bahçe kapısı önünde bulundukları sırada silah seslerinin duyulduğu, ardından çiftin yere yığıldığı anlar yer aldı. Olay sırasında çocukların panik içinde eve doğru kaçtığı anlar kameralara yansıdı.