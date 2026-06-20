Fethiye’de kapı gıcırtısı cinayeti: Komşu dehşeti kamerada

Saldırgan Osman Küçükgüzel jandarma ekiplerine teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Osman Küçükgüzel, av tüfeğiyle Ramazan Çalışkan'ın evinin önüne gitti. Küçükgüzel, burada Ramazan Çalışkan'a, yanında bulunan eşi Emine Çalışkan'a ve çocuklarına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ramazan Çalışkan ile eşi Emine Çalışkan kanlar içinde yere yığıldı.

RAMAZAN ÇALIŞKAN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızı E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.